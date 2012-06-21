Протягом чотирьох місяців нинішнього року Україною експортовано аграрної продукції на 6,03 мільярда доларів, що на 32% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.
Зростання зовнішніх постачань відбулося переважно за рахунок експорту продуктів рослинного походження. Зокрема, такої продукції було поставлено на три мільярди доларів, що на 2,4 мільярда доларів більше ніж у січні-квітні минулого року. У тому числі зернових культур експортовано на $2,3 млрд (+$0,3 млрд до аналогічного періоду 2016 року).
У розрізі інших аграрних товарних груп було поставлено на зовнішні ринки:
♦ живих тварин та продуктів тваринного походження – на $304,4 млн (154,1% до січня-квітня 2016 року);
♦ жирів та олії - на $1,7 млрд (134,6% до січня-квітня 2016 року);
♦ готових харчових продуктів - на $0,99 млрд (147,2% до січня-квітня 2016 року).
Щодо імпорту, за січень-квітень 2017 року в Україну було ввезено аграрної продукції на $1,4 млрд, що на 4% менше, ніж за перші чотири місяці минулого року.
У розрізі товарних груп було імпортовано:
♦ живих тварин та продуктів тваринного походження - на $209 млн;
♦ продуктів рослинного походження - на $610 млн, у тому числі зернових культур – на $106 млн;
♦ жирів та олії - на $74 млн;
♦ готових харчових продуктів - на $513 млн.
Нагадаємо, що у 2016/2017 маркетинговому році Україна вже експортувала 42,3 мільйона тонн зернових культур.
Прес-служба Мінагрополітики