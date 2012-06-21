З початку 2017 року чистий продаж валюти населенням становить майже два мільярди доларів.
«Думаю, це не розпродаж заощаджень. А скоріше, потік переказів з-за кордону», – розповів заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб в інтерв'ю РБК-Україна.
Протягом 2016 року українці продали банківським установам майже 2,5 мільярда доларів.
Альтернативних джерел валюти для України, крім кредитів МВФ, фактично немає.
«Єдиний варіант – подальше поліпшення зовнішніх умов. Але ніхто в світі з економістів не очікує, що глобальна економіка зростатиме швидко. І Китай повернеться до двозначних темпів зростання, що продукувало б попит на основні товари українського експорту», –зазначив Дмитро Сологуб.