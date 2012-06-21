За п'ять місяців цього року на українському ринку зареєстровано 958 легкових електромобілів.
Це в 2,8 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє асоціація Укравтопром.
В результаті частка машин з нульовим рівнем викидів на первинному ринку легкових автомобілів склала майже 2%.
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У порівнянні з минулим роком, суттєво змінилася вікова структура ринку таких машин. Якщо в 2016 році частка нових машин в первинних реєстраціях електромобілів становила майже 45%, то зараз лише 18%.
Найбільш продаваним електромобілем в Україні залишається модель Nissan Leaf - 816 машин. З них тільки 124 - нові машини, а решта 692 - з пробігом.
Другим за популярністю в українців електромобілем став Ford Focus Electric. У його заліку 37 машин (3 нових і 34 б / у).
Трійку лідерів замикають відразу два автомобілі: Tesla Model S і BMW i3, які за п'ять місяців отримали по 24 реєстраційних номери. При цьому у BMW значну перевагу в частині нових машин - 16 баварців проти 7 машин Ілона Маска.
Як уже повідомлялось, з 2030 року Індія планує перейти на електромобілі, повідомив міністр енергетики країни.
«Ми плануємо масштабно вводити електричні автомобілі,» — заявив міністр вугілля і копалень Піюш Гойал на щорічній сесії конфедерації індійської індустрії в Нью-Делі.