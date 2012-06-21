Експорт української продукції до європейських країн за січень-червень 2017 збільшився на 31,4%, або на 663,4 млн дол. США, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, та склав 2, 774 млрд дол. США.
Про це заявила заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева, передає прес-служба Мінагрополітики.
«Сьогодні країни ЄС стабільно займають друге місце в регіональній структурі нашого аграрного експорту. За результатами першого півріччя 2017 року їх частка становила 34,9%. Загальний зовнішньоторговельний обіг між Україною та країнами ЄС також збільшився на 24,1%, або на 739,3 млн дол. США, у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, та склав 3 802,8 млн дол. США. Це конкретний результат дії Угоди про ЗВТ між Україною та ЄС», – розповіла Трофімцева.
Серед лідерів-імпортерів були Нідерланди з часткою в загальному експорті до ЄС 17,6%, Іспанія – 17%, Італія –13,5%, Польща – 12,1%, Франція – 6,8%, Німеччина – 6,7%, Великобританія – 3,8%, Португалія – 3,3%, Бельгія – 3 % та Угорщина – 2,1%, підкреслила Ольга Трофімцева.
Раніше повідомлялося, що аграрний сектор забезпечує понад 14% обсягу ВВП України.