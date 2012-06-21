Найпопулярнішими іменами, які батьки давали народженим з початку 2017 року киянам, стали Софія і Тимофій. Про це повідомили у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Мін’юсту в Києві.
У вісімку найпопулярніших у цьому році жіночих імен увійшли: Софія, Марія, Злата, Ганна, Катерина, Анастасія, Єва і Дарина. Вісім найпопулярніших чоловічих імен: Тимофій, Михайло, Дмитро, Максим, Андрій, Іван, Артем і Олександр.
Софія вже вдруге стає найпопулярнішим жіночим ім’ям першого півріччя в Києві. У 2016 році його також найчастіше давали щойно народженим дівчаткам. А серед хлопчиків в аналогічному періоді минулого року лідирував Артем.