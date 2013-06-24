Понад 18 мільйонів гривень виплатили ще 9 агропідприємствам у рамках урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу єРобота. Гроші будуть спрямовані на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. Про це повідомляє Урядовий портал.

Загалом у цьому році 101 фермерське господарство отримало державну допомогу на суму понад 379 млн гривень. З них майже 302 млн грн було направлено 86 підприємствам на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства. Ще 15-ти виплачено понад 77 млн гривень - на теплиці.

З початку дії програми виплачено 428 млн гривень 110 суб’єктам господарювання. Зокрема, майже 337 млн гривень отримали 93 господарства на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства та понад 91,3 млн гривень – 17 підприємців на теплиці.

Повністю виплатили гранти 70 господарствам на розвиток проекту «Свій сад» і 14 господарствам на розвиток проекту «Своя теплиця».

Довідково

Урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг – можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень».

Гранти надаються у розмірі не більше 70 % вартості проекту, але не більше 10 млн гривень. Заявник має профінансувати власними або кредитними коштами не менше 30% вартості проекту. Обов’язковою умовою є працевлаштування потрібної кількості працівників. Для садів - від 5 до 10 постійних і 125-425 сезонних робітників залежно від найменування насаджень. Для теплиць - не менше 14 осіб на один гектар.