Про це повідомила синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.
«Упродовж тижня в Україні переважатиме суха погода, яку визначатиме антициклон, але почнуться тумани та похолодання. З середини тижня нічна температура повітря знимжуватиметься і становитиме +4...+8°C, а можливо і +3...+5°C. Удень буде в межах +12...+17°C», - розповіла Діденко.
Сьогодні, 25 вересня, на заході можливий невеликий дощ, температура буде в межах +16...+20°C. На півночі переважно без опадів, +17...+22°C. На сході буде помірний і до сильного поривчастий вітер, сонячна погода без опадів, температура +18...+23°C. У центрі від Вінниччини до Дніпропетровщини переважно суха погода без опадів, температура +20...+23°C, на Вінниччині +17...+19°C. На півдні +20...+24°C, без опадів, східний поривчастий вітер.
У Києві сьогодні без опадів, температура до +20°C.