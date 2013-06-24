11 липня Уряд прийняв постанову «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб», яка вносить зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО. Основні зміни в порядку призначення виплат спрямовані на фокусуванні підтримки на найбільш незахищених громадян і родин, що перебувають у скруті. Про це повідомляє Урядовий портал.

Серед низки змін , які вже набрали чинності, – запровадження двох виплатних періодів (15 та 28 числа кожного місяця), замість трьох, як це було раніше (3, 13 та 23 числа кожного місяця). Це означає, що Мінсоцполітики перераховує бюджетні кошти для виплати допомоги на проживання для ВПО після 15 і 28 числа щомісяця.

Відповідно, у серпні 2023 р. нарахування та виплата допомоги на проживання для ВПО переважній більшості внутрішньо переміщених осіб відбудеться після 15 серпня. 28 серпня відбудеться нарахування та виплата допомоги тим, кому вона призначена або донарахована вже після 15.08.23.

Звертаємо увагу, що сам розмір виплат при цьому залишається таким же, яким він був і до цього: