Запорізький обласний центр допомоги учасникам АТО при Запорізькій обладміністрації за підтримки Запорізької міськради подарував дітям учасників бойових дій на сході України незабутній день на місцевій ковзанці «Метелиця».
«Ми повинні піклуватися про молодь, — зазначив його керівник Олексій Сквордяков. — Ми влаштовуємо маленькі свята для дітей учасників АТО та сімей загиблих воїнів, нагадуючи, що їх не покинули».
Діти разом з батьками поділилися враженнями від видовища, яке влаштували на льоду маленькі фігуристки та юні хокеїсти збірної «Білі Ведмеді». Після шоу всіх гостей запросили на лід повчитися кататися на ковзанах.
А у клубі «Думка» відбувся шаховий турнір за участі бійців АТО, які продемонстрували кмітливість, витримку та вміння вигравати у найдавнішій грі. Переміг у запеклій боротьбі учасник АТО Ігор Луценко, друге місце посів Олександр Єрмаков.
У художньому музеї організували виставку-конкурс дитячого малюнка «Краса Божого світу». Роботи тут представили понад 200 дітей віком 4—17 років — учні загальноосвітніх, недільних шкіл, художніх студій із Запоріжжя, Мелітополя, Бердянська. Улюблені дитячі сюжети — це сім’я, друзі, казки, свята, дива, біблійна історія, природа, історія козацтва та України.