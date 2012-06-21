Кабінет Міністрів готовий до всебічного діалогу із ключових аспектів вчасно поданого до парламенту проекту держбюджету на 2018 рік. «Дякуватиму за поради й оцінки. Хочу, щоб ми вийшли на якісний документ для ухвалення у другому читанні і в цілому. Що раніше ми це зробимо, то буде краще для держави, — сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з представниками експертного середовища.
— Ми повністю відкриті. За пріоритети бюджету я готовий боротися і доводити свою позицію, а технічні питання — будь ласка, дискутуймо. Ми тестуємо й корегуємо свої рішення в такому діалозі». «Де бачу ризики? На місцях. Там більше ресурсів, але відповідальність треба підтягувати, — продовжив Володимир Гройсман. — А наш бюджет дуже амбіційний. І нам треба ставити високу планку. На що я готовий піти заради ухвалення документа? Можливо, можу погодитися на пріоритетне фінансування окремих галузей. Але на поступки із совістю не піду ніколи», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ слова Прем’єра.