«Возвеселімся всі купно нині», — закликає нас одна з колядок. Купно, отже разом, гуртом, юрбою. На це зважила й заслужена артистка України Оксана Нікітюк. Крім того, що вона виступає в Національній заслуженій академічній капелі «Думка», пані Оксана керує капелою бандуристів Національної музичної академії України ім. П. Чайковського. Каже, що спочатку зі студентами вирішили поколядувати в одному зі столичних торговельних центрів. Але молодь наша креативна. Ось і запрагли, щоб до них долучилася вся Україна й ініціювали проведення флешмобу «Нова радість-2017». Умову поставили одну: виконати одночасно протягом одного дня 10 січня чи не найпопулярнішу українську колядку «Нова радість стала».
Місцем проведення спільного колядування студенти-бандуристи обрали торговельний центр на столичному майдані Незалежності. Їхній гурт поповнили церковні хори з православної та греко-католицької церков, студенти диригентсько-хорового відділу рідної академії, вищого музичного училища ім. Р. Глієра, артисти з хорів «Думка» та «Київ» студії хору ім. Г. Верьовки, інші.
Тернопіль також відгукнувся на добру святкову справу бандуристів. В Українському домі «Перемога», де діє виставка різдвяних дідухів, зазвучала відома коляда. До гурту «Пшеничне перевесло» долучилися художні колективи сіл Кутківці та Пронятин, тернопільці й гості міста. Була серед них і заслужена артистка України Віра Самчук.
Флешмоб підтримали й колядники зі Львова, Івано-Франківська, Дніпра, Луцька, Херсона, Дрогобича, Ромен, Вижниці, інших українських міст. Колядницькі ватаги складали дорослі, учні, студенти, професійні виконавці та аматори сцени. «Нову радість» із материзни сповна відчули й виконали в межах акції українці з Канади та США. Приємний подарунок піднесли студенти зі столиці Таджикистану Душанбе. Етнічні таджики заколядували українською мовою. Колядницька акція отримала схвальні відгуки і під час її проведення, й у соцмережах.