Британська компанія Spacebit у співпраці з американськими партнерами здійснить 2022 року першу українську місію на Місяць, яка на поверхню супутника доставить техніку для наукових досліджень. Про це розповів засновник та генеральний директор компанії Павло Танасюк на тематичній пресконференції в Укрінформі.

За його словами, в межах місії, яка коштуватиме компанії та її партнерам з українського боку близько 1,5 мільйона доларів, на супутник доставлять техніку для проведення наукових досліджень на поверхні Місяця. Ідеться про камери і радіаційні сенсори, які виготовлять українські інженери та протестує компанія спільно з конструкторським бюро «Південне», науково-виробничим підприємством «Меридіан» ім.С.П. Корольова, підприємствами «Екотест» та «ТитанЕра».

Як вважає Павло Танасюк, місія на Місяць дасть змогу Україні приєднатися до клубу привілейованих країн, які доставили вантаж на супутник. Така логістика до цього вдавалася лише трьом державам: США, Китаю та Росії. Це відродить роль України як космічної держави на міжнародній арені і започаткує розвиток вітчизняних космічних проєктів у співдружності з державним сектором.

Міністерство економіки підтримує залучення інвестицій у космічну галузь. На цьому наголосив заступник міністра Михайло Лев. «Космічна галузь одна із пріоритетних, і я вдячний, що за підтримки приватного іноземного бізнесу наші підприємства досягають нових висот. Мінекономіки готове надати всебічну підтримку інвесторам і сприятиме залученню іноземних інвестицій у високотехнологічні галузі економіки», — зазначив він.

Одне зі стратегічних завдань міністерства — трансформація національної економіки із сировинного спрямування на високотехнологічне. Для цього важливі не лише масштабне залучення інвестицій, а й ефективна державна підтримка вітчизняного бізнесу, яку реалізують зокрема через Експортно-кредитне агентство (ЕКА). Заступник міністра нагадав, що кілька тижнів тому Мінекономіки завершило збільшення статутного капіталу ЕКА з 200 мільйонів до 2 мільярдів гривень, що дасть змогу підтримати експортний потенціал вітчизняних підприємств і надати гарантії під кредитування на значні суми.

«Невдовзі очікуємо запровадження програми компенсації відсотків за кредитами для експортних операцій, що має полегшити доступ для бізнесу до фінансових ресурсів. Сподіваюся, це стане значним поштовхом у розвитку високотехнологічних галузей економіки, зокрема космічної», — цитує заступника міністра Урядовий портал.

Відділ аналітики

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