Щороку одну із семиденок в Україні оголошують тижнем дитячого читання. Цього року його урочисте відкриття відбулося в обласному центрі Закарпаття. Захід скликав сотні гостей у ляльковий театр «Бавка», міську дитячу бібліотеку та обласну для дітей і юнацтва.
У фойє театру важко відвести очі від виставки-квесту «Як пройти у казку?», кросворда «Читаємо! Знаємо! Відгадуємо!» Охочі грали в лотерею «Міняю вірш на подарунок».
Глядачі стежили за сценічною долею героїв їхніх улюблених казок у залі «Бавки», де на сцені грали актори, а тим часом у фойє учні Ужгородської класичної гімназії разом із класним керівником Світланою Залуцькою показували, як, використовуючи кольорові стрічки і намистинки, можна виготовити привабливі закладки для книжки. Поруч із ними професійний художник заслужений майстер народної творчості Наталія Стегура проводила майстер-клас із виготовлення керамічних виробів. Ще далі майстри рукоділля навчали виготовляти обкладинки для книжок.
У день відкриття тижня дитячого читання в Ужгороді відбулися театралізоване дійство «Послухай, дитино, я розкажу тобі історію мого краю», флешмоб «Читай з нами! Читай як ми! Читай краще за нас!»
У бібліотеках Ужгорода та інших міст Закарпаття протягом тижня відбуваються презентації книжкових новинок для дітей. Закарпатські письменники Галина Малик, Ольга Тимофієва, Олександр Гаврош, Василь Шкіря, видавець Олександра Гаркуша наголошували: читання — це розвиток дитячої уяви, його ніяк не замінити проведенням часу біля комп’ютерів і смартфонів. Без художнього слова юна душа росте в духовній бідності й лінощах.
Для управлінців галузі культури, керівників позашкільних освітніх установ, мистецьких дитячих шкіл, викладачів гуртків корисним був круглий стіл «Підтримка і розвиток дитячого читання в Україні: загальнонаціональні ідеї та регіональний досвід». В обговоренні проблем разом із письменниками, видавцями, педагогами брали участь очільники обласного управління культури, представник галузевого міністерства.
Під час читацького тижня пропагують ідею вільного книгообертання, яке на Закарпатті робить перші кроки. Кожен, хто прочитав книжку, залишає її в громадському місці, щоб інший міг її знайти і, теж прочитавши, передати наступникові.