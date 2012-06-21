З третього вересня квитки на поїзд Київ-Варшава подешевшають з 2441 гривні до 1340 гривень.
Про це повідомив виконувач обов'язки голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов у Twitter.
«Квиток на поїзд 67/68 Київ-Варшава дешевшає на понад тисячу гривень з третього вересня. 1340 гривень проти теперішніх 2441. Домовилися з колегами», – написав Кравцов.
Як відомо, потяг 67/68 відправляється з Києва щоденно о 16:41 (або 16:52) та прибуває на центральний вокзал польської столицю о 8:00 (або 8:02). А з центрального вокзалу Варшави потяг відправляється щоденно о 16:05 (або 16:10) та прибуває в українську столицю о 8:35.