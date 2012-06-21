Район ООС з візитом відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Швеція в Україні Тобіас Тиберг.

Він запевнив, що уряд Швеції підтримує Україну в цій нелегкій війні, а також подякував українським військовим за те, що вони створили з України форпост перед країнами Європи та успішно стримують російську навалу, передає пресцентр ООС.

"Сьогодні з візитом на Донеччину прибув Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Швеція в Україні Тобіас Тиберг. Під час своєї поїздки він відвідав контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке», де ознайомився з роботою КПВВ, створеною інфраструктурою, що покращує умови перетину особами лінії розмежування. Також дипломата було поінформовано про поточну безпекову ситуацію в межах гуманітарного дорожнього коридору та про подальше блокування окупантами вільного руху людей через лінію розмежування.", - йдеться у повідомленні.

В Маріуполі відбулася зустріч керівника шведської амбасади із заступником командувача операції Об'єднаних сил. Під час заходу генерал-майор Едуард Москальов ознайомив дипломата з обстановкою, яка на лінії розмежування протягом поточного року.

Зазначається, що дипломатичний корпус країн ЄС постійно слідкує за ситуацією, яка складається в районі проведення операції Об’єднаних сил. Зокрема, аби на власні очі побачити та оцінити стан справ в регіоні, європейські дипломати на постійній основі відвідують східні регіони країни.