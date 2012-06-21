Польські вчені перевірили здатність синтезувати мікроскопічні водорості з діоксидом кремнію. Як вони стверджують, їх тривимірну структуру можна використовувати для створення пов'язки, яка загоює пролежні, шкірні інфекції та рани.
«У пошуках рішень для сучасних технологій багатим джерелом інформації також є мікроорганізми, серед яких діатоми, які будують оболонки кремнезему з надзвичайно складною, пористою наноструктурою», – цитують польські ЗМІ пояснення керівника наукового проекту BIOG-NET, професора Богуслава Бушевського з хімічного факультету університету імені Міколая Коперника в Торуні.
Діатоми – це одноклітинні водорості з панциром діаметром майже 10 мікрометрів, які є в усіх водних середовищах світу, а також у льоді та снігу. Вони мають мікроскопічну, пористу структуру, яка створює рифлену поверхню з численними щілинами, що робить їх відповідним шаблоном для зберігання біологічно активних речовин, сумісних з живими організмами.
Польський професор зазначає, що є намір створити інноваційні композити з наносиліки та модифікувати діатомові скелети з використанням різних металів, наприклад, рутенію чи срібла, щоб надати їм цілковито нових унікальних властивостей. Таким чином будуть утворюватися біокомпозити, які мають здатність поглинати або вивільняти конкретні лікарські речовини. Такі пов'язки можна використовувати для лікування важкозагоювальних ран, пролежнів або шкірних інфекцій.
Завдяки співпраці з Торунським заводом перев’язувальних матеріалів відкриття повинні бути швидко комерціалізовані. Результати досліджень цікавлять також фармацевтичні компанії, виробників харчових добавок і косметики.
Олег КИЧУРА
для «Урядового кур’єра»