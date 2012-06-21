Міжнародна група вчених розрахувала максимальну швидкість, яку могли розвивати великі динозаври. Результати досліджень вчених були опубліковані в журналі Nature Ecology & Evolution.
У ході дослідження вчені створили модель, яка дозволяє прогнозувати максимально можливу швидкість тварини, знаючи тільки вагу рептилій. В основу дослідження вчені ввели емпіричні дані про 474 видів організмів з масою від 30 мікрограмів до ста тонн.
Дослідники встановили, що, наприклад, тираннозаври могли розвивати швидкість до
Крім того, результати розрахунків вчених показують, що максимальна швидкість пересування тварин зростає аж до певного значення маси тіла, а потім починає знижуватися. Вчені припускають, що причина цього полягає в дефіциті енергії, який зникає з організму тварини під час його руху на максимальній швидкості.