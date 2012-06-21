Міжнародна група вчених розрахувала максимальну швидкість, яку могли розвивати великі динозаври. Результати досліджень вчених були опубліковані в журналі Nature Ecology & Evolution.

У ході дослідження вчені створили модель, яка дозволяє прогнозувати максимально можливу швидкість тварини, знаючи тільки вагу рептилій. В основу дослідження вчені ввели емпіричні дані про 474 видів організмів з масою від 30 мікрограмів до ста тонн.

Дослідники встановили, що, наприклад, тираннозаври могли розвивати швидкість до 30 кілометрів на годину, невеликі велоцираптори (20 кілограмів) — до 40 кілометрів на годину, великі брахіозаври (близько 80 тонн) — до 18 кілометрів на годину.

Крім того, результати розрахунків вчених показують, що максимальна швидкість пересування тварин зростає аж до певного значення маси тіла, а потім починає знижуватися. Вчені припускають, що причина цього полягає в дефіциті енергії, який зникає з організму тварини під час його руху на максимальній швидкості. 