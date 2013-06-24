Держава продовжує підтримувати тих, хто цього найбільше потребує. За жовтень українцям уже нараховано 1,4 млрд грн житлових субсидій та пільг. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресцентр Урядовий портал.

Загалом за 10 місяців цього року українцям було нараховано й виплачено близько 29,6 млрд грн.

«Діє спрощений порядок оформлення субсидій, працює автоматичне перепризначення для тих, хто отримував субсидію протягом неопалювального сезону», — зазначив очільник Уряду.

Крім того, люди, які опалюють житло дровами, вугіллям, іншим твердим паливом, отримають додаткову виплату — до 21 тис. грн. За словами Прем’єр-міністра, ця програма охопить орієнтовно 500 тис. українських родин.

Також держава ретельно виконує і буде виконувати свої зобов’язання щодо пенсій. Як зауважив Денис Шмигаль цього місяця, зокрема пенсіонерам, виплачено 65 млрд грн.