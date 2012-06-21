Засновник компанії Microsoft і найбагатша людина в світі Білл Гейтс зробив своє найбільше пожертвування на благодійні цілі з 2000 року.
Про це у вівторок інформувало агентство Bloomberg з посиланням на дані, оприлюднені Комісією з цінних паперів і бірж США, – повідомляє Інформатор.
61-річний мільярдер пожертвував акції своєї компанії на суму $ 4,6 млрд ще 6 червня. Яка організація стала одержувачем грошей, не повідомляється. Bloomberg відзначає, що найбільш щедро філантроп спонсорує Фонд Білла і Мелінди Гейтс (Bill & Melinda Gates Foundation), що належить самому засновнику компанії Microsoft і його дружині.
Найбільшим вкладенням Гейтса в благодійну діяльність була безпрецедентна сума в $ 16 млрд в 1999 році, а роком пізніше $ 5,1 млрд. Білл Гейтс є лідером у списку найбільш щедрих філантропів світу. Відомо, що з 1994 року на благодійні цілі він пожертвував близько $ 35 млрд.