У період воєнного стану Міністерство фінансів України забезпечує стабільне фінансування пріоритетних сфер, зокрема охорони здоров’я. Про це повідомляє Урядовий портал.

За січень ‒ травень 2023 року фактично здійснено видатків в обсязі 63,3 млрд грн (92% плану на цей період), зокрема на програму медичних гарантій спрямовано 55,8 млрд грн (94,2% плану).

У травні здійснено видатки в обсязі 14,2 млрд грн, зокрема за програмою медичних гарантій – 11,7 млрд гривень.

Загалом, у 2023 році передбачено видатки загального фонду держбюджету в обсязі 170,8 млрд грн (з трансфертами) для фінансування охорони здоров’я.

За програмою медичних гарантій держава фінансує надання медичних послуг населенню за 42 пакетами, а також здійснює реімбурсацію (відшкодування вартості ліків) для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, розладів психіки та поведінки, хвороби Паркінсона.

Наразі особлива увага приділяється розвитку послуг з реабілітації та психологічної підтримки, які є актуальними в умовах воєнного часу.

«Залучення міжнародної фінансової допомоги для покриття частини витрат за програмою медичних гарантій дозволило своєчасно виплатити заробітну плату понад 510 тис. працівникам медичних закладів і становить понад 70% видатків державного бюджету, спрямованих на реалізацію програми медичних гарантій. Мінфін наголошує на необхідності раціонального використання надавачами медичних послуг всіх наявних ресурсів для забезпечення ефективного функціонування системи охорони здоров’я в Україні та повноти надання послуги для пацієнтів», ‒ прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Довідково

За даними Національної служби здоров’я України, у 1 кварталі 2023 року середня заробітна плата у лікарів становила 21,7 тис. грн та у середнього медичного персоналу – 14,1 тис. гривень. Водночас на рахунках надавачів медичних послуг збільшився обсяг залишків коштів, який станом на 01.04.2023 становив 27 млрд грн (на 2,1 млрд грн більше ніж на початок року).