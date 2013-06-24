Стан та перспективи розвитку свинарства в Україні, виклики, з якими зіштовхнулися підприємці після повномасштабного вторгнення росії, підготовку до зимового періоду обговорили учасники Міжнародного конгресу «Прибуткове свинарство», що відбувся в Умані. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Захід організовано Міжнародним конгресом «Прибуткове свинарство» та Асоціацією «Свинарі України».

У вітальному слові перший заступник Міністра агрополітики Тарас Висоцький зазначив, що українські виробники м’яса в умовах війни зберегли базу для зростання галузі. Цьогоріч очікується збільшення виробництва свинини на 4 % в порівнянні з 2022 роком. Також зростає експорт м’яса та м’ясопродуктів.

“В Україні є всі передумови для ефективного розвитку м’ясної галузі і реалізації експортного потенціалу. За 9 місяців 2023 року зростання обсягів експорту м’яса становило понад 10 % порівняно з 2022 роком”, - розповів Тарас Висоцький.

Перший заступник Міністра додав, що згідно з короткостроковим прогнозом на 2024 рік, очікується стабілізація обсягів виробництва м’яса птиці та свинини.