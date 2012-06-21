Турецький авіаперевізник Atlasglobal запропонував пасажирам оформити проїзний на необмежену кількість перельотів у бізнес-класі на рейси з 1 жовтня 2017 року до 30 травня 2018 року. Як повідомляє avianews.com, компанія продає два типи проїзних: Atlasglobal Unlimited Turkey Domestic на всі внутрішні рейси по Туреччині, який коштує близько $975, та Atlasglobal Unlimited International за $3500 на всі міжнародні рейси, до яких входять Львів — Стамбул, Запоріжжя — Стамбул і Харків — Стамбул, що виконуються українською дочірньою компанією.
Пасажир, який придбав проїзний, зможе літати хоч кожен день на всіх власних рейсах авіаперевізника. Однак йому необхідно буде заплатити усі податки і збори, розмір яких залежить від напрямку.
Проїзний дозволяє отримати стандартний сервіс бізнес-класу Atlasglobal: відвідування бізнес-зали в аеропорту, збільшена норма багажу, покращене харчування і переліт у салоні бізнес-класу. Якщо ж на зворотній рейс усі квитки бізнес-класу було розкуплено, пасажир може полетіти в економ-класі.
Переоформити документ на іншу особу правила не дозволяють — летіти повинен пасажир, на ім'я якого від самого початку було оформлено проїзний.