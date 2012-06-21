Всього від початку проведення антитерористичної операції статус учасника бойових дій отримали 192 тисячі 209 військовослужбовців і працівників Збройних сил України.
Про це заявив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу «Діяльність Міністерства оборони України за останні 3 дні», повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Загалом з початку АТО відзнаками Міністерства оборони України нагороджено понад 36 тисяч 200 військовослужбовців і працівників Збройних сил України... Статус учасника бойових дій набуло 192 тисячі 209 військовослужбовців і працівників Збройних сил України — учасників АТО», — зазначив він.
За словами пана Гуцуляка, також понад 12,5 тис. захисників були відзначені державними нагородами.