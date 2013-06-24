З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 76 429 кредитів на загальну суму 253,5 млрд грн, з яких 51 737 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 109,8 млрд гривень (станом на 27.11.2023 р.). Про це повідомляє Урядовий портал.

За минулий тиждень у межах Програми видано 500 пільгових кредитів на загальну суму 2,5 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 333 кредитні договори на суму 1,1 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 41 607 кредитних договорів на загальну суму 163,9 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 31 261 кредитний договір на суму 83,2 млрд грн), з яких:

- 10,65 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 8,97 млрд грн – як антикризові кредити;

- 3,74 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

- 35,94 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 58,04 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.