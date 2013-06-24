З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 73 501 кредит на загальну суму 239,6 млрд грн, з яких 49 870 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 105,1 млрд гривень (станом на 02.10.2023 р.). Про це повідомляє Урядовий портал.

За минулий тиждень у межах Програми видано 533 пільгових кредитів на загальну суму 2,1 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 297 кредитних договорів на суму 0,6 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 38 679 кредитних договорів на загальну суму 150 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 29 394 кредитних договори на суму 78,4 млрд грн), з яких:

- 8,21 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 8,68 млрд грн – як антикризові кредити;

- 3,83 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

- 34,74 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 58,52 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що для оптимізації Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» в умовах воєнного стану Уряд прийняв постановувід 14 березня 2023 р. №229 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва».