З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 63 403 кредити на загальну суму 205,1 млрд грн, з яких 42 101 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 89,5 млрд гривень (станом на 12.06.2023 р.). Про це повідомляє Урядовий портал.

За минулий тиждень у межах Програми видано 440 пільгових кредитів на загальну суму 2,3 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 339 кредитних договорів на суму 1,2 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні у рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 28 581 кредитний договір на загальну суму 115,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 21 625 кредитних договір на суму 62,8 млрд грн), з яких:

- 3,63 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 7,63 млрд грн – як антикризові кредити;

- 4,26 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

- 31,99 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 56,83 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

З умовами участі в програмах та переліком уповноважених банків можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, що для оптимізації Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» в умовах воєнного стану Уряд прийняв постанову від 14 березня 2023 р. №229 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва».