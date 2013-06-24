З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 69 659 кредитів на загальну суму 223,4 млрд грн, з яких 47 300 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 98,9 млрд гривень (станом на 14.08.2023 р.). Про це повідомляє Урядовий портал.

За минулий тиждень у межах Програми видано 852 пільгових кредитів на загальну суму 2,1 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 746 кредитних договорів на суму 1,1 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 34 837 кредитних договорів на загальну суму 133,8 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 26 824 кредитних договори на суму 72,3 млрд грн), з яких:

- 6,15 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 7,34 млрд грн – як антикризові кредити;

- 4,19 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

- 33,42 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 57,45 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.