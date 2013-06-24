З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 66 904 кредити на загальну суму 215,73 млрд грн, з яких 44 988 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 94,9 млрд гривень (станом на 17.07.2023 р.).

За минулий тиждень у межах Програми видано 631 пільговий кредит на загальну суму 2,2 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 512 кредитних договорів на суму близько 1,2 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 32 082 кредитних договори на загальну суму 126,1 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 24 512 кредитних договорів на суму 68,3 млрд грн).

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

З умовами участі в програмах та переліком уповноважених банків можна ознайомитись за посиланнямНагадаємо, що для оптимізації Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» в умовах воєнного стану Уряд прийняв постановувід 14 березня 2023 р. №229 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва».