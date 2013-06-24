З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 70 327 кредитів на загальну суму 225,4 млрд грн, з яких 47 762 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 100 млрд гривень (станом на 21.08.2023 р.).

За минулий тиждень у межах Програми видано 668 пільгових кредитів на загальну суму 1,9 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 462 кредитних договорів на суму 1,1 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 35 505 кредитних договорів на загальну суму 135,7 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 27 286 кредитних договорів на суму 73,4 млрд грн), з яких:

- 6,4 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 7,85 млрд грн – як антикризові кредити;

- 4,1 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

- 33,56 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 57,67 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь

Нагадаємо, що для оптимізації Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» в умовах воєнного стану Уряд прийняв постановувід 14 березня 2023 р. №229 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва».