З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 72 968 кредитів на загальну суму 237,5 млрд грн, з яких 49 573 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 104,4 млрд гривень (станом на 25.09.2023 р.). Про це повідомляє Урядовий портал.

За минулий тиждень у межах Програми видано 695 пільгових кредитів на загальну суму 3,5 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 483 кредитних договорів на суму 1,1 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 38 146 кредитних договорів на загальну суму 147,9 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 29 097 кредитних договорів на суму 77,8 млрд грн), з яких:

- 7,68 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 8,39 млрд грн – як антикризові кредити;

- 3,85 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

- 37,24 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 56,04 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

З умовами участі в програмах та переліком уповноважених банків можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, що для оптимізації Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» в умовах воєнного стану Уряд прийняв постанову від 14 березня 2023 р. №229 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва».