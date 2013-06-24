З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 78 303 кредити на загальну суму 263,1 млрд грн, з яких 53 013 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 114,6 млрд гривень (станом на 25.12.2023 р.). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За минулий тиждень у межах Програми видано 634 пільгових кредити на загальну суму 3 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки – 465 кредитів на суму 1,4 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 43 481 кредитний договір на загальну суму 173,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 32 537 кредитів на суму 88 млрд грн), з яких:

- 12,01 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 8,93 млрд грн – як антикризові кредити;

- 3,73 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

- 36,29 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 58,28 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що для оптимізації Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» в умовах воєнного стану Уряд прийняв постановувід 14 березня 2023 р. №229 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва».

Також нещодавно відбувся офіційний запуск Програми «Доступний факторинг»– нового фінансового інструменту в рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» для забезпечення мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП) оборотним капіталом.