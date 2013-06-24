З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 64 485 кредитів на загальну суму 208,75 млрд грн, з яких 42 964 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 91,3 млрд гривень (станом на 26.06.2023 р.).

За минулий тиждень у межах Програми видано 361 пільговий кредит на загальну суму 1,7 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 245 кредитних договорів на суму 0,66 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

За час дії воєнного стану в Україні у рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 29 663 кредитних договори на загальну суму 119,1 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 22 488 кредитних договорів на суму 64,6 млрд грн).

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що для оптимізації Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» в умовах воєнного стану Уряд прийняв постанову від 14 березня 2023 р. №229 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва».