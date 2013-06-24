З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 70 724 кредитів на загальну суму 226,9 млрд грн, з яких 48 022 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 100,4 млрд гривень (станом на 28.08.2023 р.). Про це повідомляє Урядовий портал.

За минулий тиждень у межах Програми видано 397 пільгових кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 260 кредитних договорів на суму 347,9 млн гривень.

За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 35 902 кредитних договорів на загальну суму 137,3 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 27 546 кредитних договорів на суму 73,7 млрд грн), з яких:

- 6,5 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 7,8 млрд грн – як антикризові кредити;

- 4,1 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

- 33,78 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 57,61 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що для оптимізації Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» в умовах воєнного стану Уряд прийняв постановувід 14 березня 2023 р. №229 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва».