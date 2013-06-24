З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 74 742 кредитів на загальну суму 245,2 млрд грн, з яких 50 610 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 106,9 млрд гривень (станом на 30.10.2023 р.).

За минулий тиждень у межах Програми видано 454 пільгових кредитів на загальну суму 1,9 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 292 кредитних договорів на суму 0,57 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 39 920 кредитних договорів на загальну суму 155,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 30 134 кредитних договори на суму 80,2 млрд грн), з яких:

9,527 млрд грн – на інвестиційні цілі;

9,178 млрд грн – як антикризові кредити;

3,747 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

35,262 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

58,195 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що для оптимізації Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» в умовах воєнного стану Уряд прийняв постанову від 14 березня 2023 р. №229 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва».