З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 68 807 кредитів на загальну суму 221,3 млрд грн, з яких 46 554 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 97,8 млрд гривень (станом на 07.08.2023 р.).
За минулий тиждень у межах Програми видано 679 пільгових кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 574 кредитних договорів на суму 0,82 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.
За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 33 985 кредитних договорів на загальну суму 131,7 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 26 078 кредитних договорів на суму 71,2 млрд грн), з яких:
- 5,87 млрд грн – на інвестиційні цілі;
- 7,41 млрд грн – як антикризові кредити;
- 4,14 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;
- 33,35 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 57,37 млрд грн – на антивоєнні цілі.
Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.
Нагадаємо, що для оптимізації Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» в умовах воєнного стану Уряд прийняв постановувід 14 березня 2023 р. №229 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва».