З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 68 807 кредитів на загальну суму 221,3 млрд грн, з яких 46 554 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 97,8 млрд гривень (станом на 07.08.2023 р.).

За минулий тиждень у межах Програми видано 679 пільгових кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 574 кредитних договорів на суму 0,82 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 33 985 кредитних договорів на загальну суму 131,7 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 26 078 кредитних договорів на суму 71,2 млрд грн), з яких:

5,87 млрд грн – на інвестиційні цілі;

7,41 млрд грн – як антикризові кредити;

4,14 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

33,35 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

57,37 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що для оптимізації Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» в умовах воєнного стану Уряд прийняв постановувід 14 березня 2023 р. №229 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва».