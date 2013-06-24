З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб’єкти підприємництва отримал від уповноважених банків 62 963 кредити на загальну суму 202,86 млрд грн, з яких 41 762 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 88,31 млрд гривень (станом на 05.06.2023 р.). Про це повідомляє Урядовий портал.

За минулий тиждень у межах Програми видано 365 пільгових кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 245 кредитних договорів на суму 0,68 млрд гривень.

За період дії воєнного стану в Україні у рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 28 141 кредитний договір на загальну суму 113,2 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 21 286 кредитних договорів на суму 61,7 млрд грн), з яких:

- 3,34 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 7,64 млрд грн – як антикризові кредити;

- 4,26 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

- 31,6 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 56,42 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.