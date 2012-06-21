За добу в зоні АТО загинули п'ятеро українських військовослужбовців, ще 13 — поранені, повідомляє прес-служба штабу АТО у понеділок.
Як зазначив речник штабу АТО Леонід Матюхін, дев'ятеро українських бійців зазнали серйозних поранень, четверо отримали незначні бойові травми.
Раніше в міноборони заявляли про чотирьох загиблих.
Загалом за добу українські військові зафіксували 56 обстрілів своїх позицій — на маріупольському, донецькому і луганському напрямках.
У штабі АТО заявляють, що на маріупольському напрямку бойовики застосували реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», випустивши 20 снарядів поблизу селища Талаківка. Із 122-мм артилерії сепаратисти також обстріляли українські позиції у Водяному і Лебединському.
Поблизу Авдіївки сепаратисти двічі намагалися штурмувати позиції сил АТО, але відступили.
«На донецькому напрямку поблизу Авдіївки окупанти двічі намагалися штурмувати наші позиції, та, понісши втрати, змушені були відступати. Протягом дня вони продовжили обстріли з мінометів різних калібрів по Верхньоторецькому, Авдіївці, Опитному, Луганському, Зайцевому та Кам'янці», — повідомили в штабі АТО.
У самопроголошеній «ДНР» у спробах атак під Авдіївкою звинуватили українську армію.
Там, зокрема, стверджують, що сили АТО у неділю здійснили артилерійські обстріли Донецька, внаслідок яких було поранено мирного жителя.