Учасники обласної наради з питань екологічного стану гідрологічного заказника «Молочний лиман» у Запоріжжі обговорили нагальні проблеми пам’ятки.
Як зазначив директор Приазовського національного парку Дмитро Воловик, передовсім слід взятися за розчищення промоїни лиману. Її здійснюють двічі на рік: восени та навесні, щоб риба могла зайти на нерест і зимувати. За підрахунками фахівців, на це потрібно близько двох мільйонів гривень. Запит про фінансування вже спрямовано до Мінприроди.
Кирилівський селищний голова Іван Малєєв підтвердив готовність місцевої влади взяти участь у співфінансуванні робіт на лимані. Проте для цього потрібна програма. Останніми роками через брак такого документа допомагали спонсорські кошти.
Головуючий на нараді голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль наголосив, що всі роботи на Молочному лимані мають виконувати тільки офіційні структури, бо бажання інвесторів — одноразова акція.
— Нині нам потрібно паралельно розв’язувати дві проблеми: розчистити промоїни вже у березні й розробити програми подальшого фінансування Молочного лиману, — сказав він. — Насамперед слід провести ревізію всіх попередніх проектів і на їхній основі створити документ, спрямований на поліпшення стану довкілля заказника.