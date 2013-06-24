Президент Володимир Зеленський провів зустріч із членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни: ексвіцепрем’єр-міністром та колишнім міністром закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, віцепрезидентом Європейського парламенту Гайді Гауталою, президентом Ірландії в 1990—1997 роках Мері Робінсон та екоактивісткою Гретою Тунберг. Глава держави привернув увагу до катастрофічних наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. Він відзначив важливість ініціатив Міжнародної робочої групи щодо екологічних злочинів росії й акцентував, що агресор має відповісти за це.

Зі свого боку співголова Міжнародної робочої групи Маргот Вальстрем наголосила на солідарності й допомозі Україні у важкий час війни. За її словами, важливо забезпечити якнайширшу світову підтримку основних напрямів діяльності Міжнародної робочої групи. Зокрема йдеться про оцінку шкоди, завданої довкіллю внаслідок російської агресії, притягнення росії до відповідальності за скоєні екологічні злочини та компенсацію збитків, а також розроблення планів відновлення довкілля в Україні.