Військовою прокуратурою Південного регіону України за фактом обстрілу українського транспортного літака Військово-Морських Сил Збройних Сил України розпочато кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство двох або більше осіб за обтяжуючих обставин).
Встановлено, що 1.02.2017 під час тренувального польоту у морській економічній зоні України, зокрема в районі Одеського газового родовища, з раніше захоплених Російською Федерацією бурових, обстріляно транспортний літак Військово-Морських Сил Збройних Сил України Ан-26.
Під час огляду літака виявлено ушкодження, які можуть свідчити про наслідки обстрілу зі стрілецької зброї.
Наразі військовою прокуратурою проведено огляд повітряного судна, зафіксовано ушкодження, готується призначення необхідних експертиз, проводяться інші слідчі дії.
Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України