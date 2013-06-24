За координації Міненерго ОГТСУ отримав майже 68 тонн допомоги від міжнародних партнерів. Зокрема, компанії надали пересувні та стаціонарні генератори з Польщі та Великої Британії, комплекти LED прожекторів до освітлювальних веж з Туреччини та Канади, блоки безперебійного живлення та зовнішні батарейні шафи до них з Німеччини. Отримане обладнання необхідне для проведення відновлювальних робіт та забезпечення стабільної роботи компанії. Про це повідомляє Урядовий портал.

Окрім цього, з початку року Оператор ГТС залучив понад 500 мільйонів гривень від партнерів для забезпечення стабільної роботи та розвитку. Це обладнання, матеріали, техніка, фінансування робіт тощо. Зокрема, за рахунок коштів, що надійшли до Фонду підтримки енергетики України, створеного за ініціативи Міненерго при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства, відбувається реконструкція та відновлення об’єктів газотранспортної інфраструктури.

Також значну допомогу компанія отримала завдяки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID), міжнародних благодійних структур, операторів ГТС інших країн Європи.

«Допомога від партнерів - важливий внесок у відновлення газової інфраструктури, яка зазнала пошкоджень внаслідок обстрілів, і ми надзвичайно вдячні за цю підтримку. Забезпечення безперебійного транспортування газу - важливе завдання, яке працівники газової сфери виконують попри усі виклики, готуючись до наступного опалювального сезону», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Зазначимо також, що в межах допомоги від Фонду підтримки енергетики України, ОГТСУ очікується надання п’яти автоматичних газорозподільних станцій (АГРС) потужністю 5 000 м3/год.