Інноваційний парк UNIT.City, який нещодавно відкрився у Києві, запустив конкурс на кращий проект зі зміни старої димової труби висотою 60 метрів. Переможець отримає першу премію UNIT.City Art Prize, яку в майбутньому збираються вручати щорічно.
«Створюючи парк, ми вирішили не руйнувати, а переосмислити символ індустріальної епохи — промислову трубу, — говорить керуючий партнер UNIT.City Макс Яковер. — Ми шукаємо ідеї для художньої і технічної інтервенції, які зможуть надати споруді креативні функції, стати маркером кардинальної трансформації і підкреслити нову філософію цього простору».
Взяти участь у конкурсі пропонують художникам, вченим, конструкторам, дизайнерам, архітекторам і представникам будь-яких креативних і технічних професій з України та закордону. Організатори зазначають, що проекти повинні бути інноваційними й унікальними у візуальному плані, поєднуючи мистецтво й технології.
«Наша мета — залучення талантів з різних напрямків мистецтва і наукової галузі для створення простору, в якому синергія бізнесу, науки і мистецтва створить нові можливості для розвитку, — пояснює художниця і кураторка конкурсу Дар'я Кольцова. — З одного боку, нам важливо за допомогою проектів сучасного мистецтва донести філософію і цінності інноваційного парку. З іншого — сприяти розвитку нестандартного мислення і створювати атмосферу, яка надихає».
Подати заявку на участь в UNIT.City Art Prize можна до 15 липня на сайті премії. Автор найкращої пропозиції, ім'я якого оголосять 28 липня, отримає приз у вигляді 50 тисяч гривень і зможе реалізувати свій проект до вересня 2017 року.