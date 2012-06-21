У чвертьфінальному матчі Кубка України «Дніпро-1», що грає в другій Лізі, здобув перемогу над ФК «Львів» і вийшов до півфіналу. Поєдинок пройшов у середу у Львові на стадіоні «Скіф» і завершився з рахунком 2: 1 на користь гостей.
Основний час матчу завершився внічию – 1: 1. У додатковий час гості змогли вирвати перемогу, забивши вирішальний м'яч на останній хвилині другого доданого тайму.
«Львів» – «Дніпро-1» – 1: 1 (1: 0), додатковий час 0: 1
Голи: Кисленко (23) – Сніжко (75), Поплавця (119)
На цій стадії турніру команди виявляють переможця за підсумками одного матчу – «Дніпро-1» зіграє у півфіналі Кубка України.
Раніше в 1/4 фіналу Кубка України «Маріуполь» на виїзді здобув вольову перемогу над «Ворсклою» – 2: 1. Господарі першими відкрили рахунок: на 13-й хвилині Владислав Кулач зіграв на випередження і головою відправив м'яч у сітку воріт суперника. «Маріуполь» відігрався в першому таймі завдяки голу Андрія Борячука, а в другому таймі переможний м'яч забив Андрій Тотовицький.
У свою чергу, «Динамо» в Чернігові обіграло «Десну» з рахунком 2: 0. Голи забили Денис Гармаш і Назар Русин.
«Шахтар» у Харкові з рахунком 4: 0 розгромив «Верес». Голи у складі переможців забивали Факундо Феррейра (7-а хвилина), Бернард (45), Марлос (63) і Густаво Бланко Лещук (83).