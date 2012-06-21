За підсумками 2016 року в Україні було сплачено 54,094 млн гривень туристичного збору, що на 31,4% більше (37,126 млн грн), ніж у 2015 р. Про це Укрінформу повідомили у Державній фіскальній службі України.
Лідерами серед регіонів по сплаті туристичного збору у 2016 році є місто Київ (14,7 млн грн), Одеса (4,6 млн грн), Львівська область (4 млн грн) та місто Львів (3,98 млн грн).
В інтерв’ю Укрінформу, коментуючи ці цифри, директор Департаменту туризму і курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Іван Ліптуга зазначив: «За відсутності адекватної статистики щодо кількості в’їзних та внутрішніх туристів в Україні, туристичний збір є тим реальним показником, який відображає справжню картину щодо збільшення туристів в Україні».
Водночас, зауважив він, «сума туристичного збору була б значно більшою, якби у регіонах контролювались реальні показники заповнюваності засобів розміщення, а туристичний збір сплачували усі суб’єкти господарювання». Туристичний збір — це місцевий податок, кошти від якого надходять до місцевих бюджетів. Сума туристичного збору складає 1% від вартості проживання.