Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



Серед підсумків роботи третього відділу Азовського рибоохоронного патруля за минулий рік, безперечно, і солідний «улов» під час виявлення порушників правил ловлі та продажу риби. Ось кілька підсумкових цифр. На жаль, збитки, нанесені браконьєрами рибним запасам колись щедрого в цьому плані Азовського моря у 2020 році становлять 1 мільйон 338 тисяч гривень. Поряд із цим виявлено 773 випадки порушень правил риболовлі та продажу риби. Затримано понад 500 браконьєрів. Вилучено 1729 знарядь незаконного вилову та 1284 кілограми риби. До слідчих органів передали 32 справи, фігурантами яких є злісні порушники правил рибної ловлі.

Тим часом фахівці Державної екологічної інспекції вже тривалий час попереджують про те, що Азову загрожує рибна катастрофа. Колись одне з найбагатших у світі рибними запасами море тепер потребує штучного зариблення. Тільки за минуле десятиліття тут в 10 (!) разів зменшився вилов піленгаса, в чотири рази камбали і втричі судака. А понад 99% від усього вилову в Азовському морі становлять всього три види: азовська хамса, тюлька та промислові види бичків.