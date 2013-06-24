Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо звітування в рамках залучення міжнародної допомоги».

Підзвітність та прозорість використання коштів — головний пріоритет. Схвалений законопроєкт Мінфін ініціював та розробив для забезпечення звітування підприємств про використання коштів фінансової допомоги, отриманої від міжнародних фінансових інституцій для підтримки процесу відновлення та реконструкції в Україні.

Запропонованими змінами зокрема передбачено, що юридичні особи, які прямо або опосередковано мають у розпорядженні, отримують та використовують кошти міжнародної допомоги, подають фінансову звітність, аудиторські звіти та будь-які інші документи Мінфіну через автоматизовану інформаційну систему, яку буде створено в міністерстві.

Законопроєкт буде надіслано до Верховної Ради для розгляду і прийняття, що забезпечить посилення прозорості залучення міжнародної фінансової допомоги, її використання, а також сприятиме збереженню довіри міжнародних партнерів до України, повідомляє Міністерство фінансів.