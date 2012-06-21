Український телеком-ринок переписав правила надання послуг. Пропонують дозволити провайдерам відключати інтернет за розповсюдження вірусної інформації та хакерських атак. Зазвичай, клієнта попереджують, але можуть цього і не робити. Повідомили ubr.ua.
Такі правила поширені в усьому світі, у переважній більшості договорів є відповідні пункти, в яких вказується можливість відключення інтернету.
Часто трапляється, що клієнт не здогадується про те, що він є розповсюджувачем вірусної інформації, найчастіше причиною цьому є віруси або шкідливе програмне забезпечення. Тому клієнта попереджають про скаргу на нього.
Зазвичай до вимкнення інтернету не доходить. Або користувач сама вирішує проблему, або провайдер знаходить варіант її блокування.