На базі Запорізького обласного центру молоді протягом літа 2017 року працює літній ІТ-табір. Це — навчальний проект для молодих запоріжців, які цікавляться комп’ютерними технологіями, програмуванням, веб-дизайном, анімацією, маркетингом та основами ІТ-бізнесу. Його реалізації сприяла фінансова підтримка з боку соціальної програми «Ми — це місто», яку проект виборов у конкурсі на отримання грантів від «Запоріжсталі».
Учасники вивчають інформаційні технології, основи програмування і SEO, вчаться розробляти сайти, опановують комп’ютерну графіку та веб-дизайн. Крім того, зареєстровані учасники мають змогу познайомитися з провідними фахівцями в ІТ-сфері, навчитися працювати в команді та завести нові, корисні в майбутньому знайомства. Загалом, проект зібрав близько 85 учасників, серед яких є як зовсім юні (13 років), так і люди старшого віку. Головне, що всі вони розуміють: прийшли навчатися і йти за своєю метою — освоювати засади програмування та створювати в майбутньому власний продукт.