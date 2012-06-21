Про це повідомив сайт Харківської міськради, а в міському центрі здоров’я, уточнили, що мешканців Слобожанської столиці стало більше на 111 осіб за 4 дні: з 30 грудня по 2 січня.
До того ж, а чи ж мами-породіллі, чи самі малюки «влаштували» справжні змагання. В п’ятницю, 30 грудня, першість у перегонах посіла команда новонароджених хлопчиків — на світ з’явилося 18 мужичків проти 13 дівчаток. 31 грудня народилась також 31 дитина, але на одну красуню дівчатка випередили. Рахунок — 16-15.
В перший день нового року команда дівчаток явно обійшла хлопчиків: 15 проти 12, проте вже 2 січня гурт хлопчиків піднатужився й завершив змагання з рахунком 12 хлопчиків та 10 дівчаток. Риску було підведено на користь хлопчиків: 57 проти 54 дівчаток. Попри явну перевагу хлопчаків, команди примирила мама, що народила 2 січня двійню — хлопчика і дівчинку, які з’явилися на світ в обласному перинатальному центрі. Отож, зважаючи на прекрасну стать, — НІЧИЯ!