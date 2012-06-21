Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Представники Федерації профспілок Луганської області провели пікет біля будівлі уряду. Люди вимагають виконання рішення судів щодо нарахування єдиного соціального внеску до страхового стажу працівників. Зокрема, протестувальники вимагають, аби Кабінет Міністрів зобов'язав керівництво Державної податкової служби України виконати рішення суду про зарахування ЄСВ працівникам ВАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот».
«Але на акцію до столиці вирушили не тільки працівники «Азоту», а й представники підприємств області, у яких теж проблеми з ЄСВ», – підкреслює голова Федерації профспілок Луганської області Валерій Черниш.
За даними організаторів протесту, в акції також беруть участь працівники ПАТ «Луганськгаз», у яких теж «постійно виникають проблеми при призначенні і перерахунку пенсій, а Фонд соціального страхування не виплачує лікарняні та допомоги по безробіттю в повному обсязі».
За словами Валерія Черниша, наприклад, проблема із зарахуванням ЄСВ до страхового стажу працівників «Азоту» почалася в 2015 році. ДФС визнавала, що проблеми зі сплатою ЄСВ були пов'язані з арештом банківських рахунків підприємства, але відмовлялася визнавати належною сплату ЄСВ на підставі договору доручення іншою особою. Валерій Черниш вважає, що зараз в країні «є велика кількість збанкрутілих підприємств, рахунки яких заарештовані, немає коштів, щоб платити колишнім своїм працівникам ЄСВ, який піде потім в пенсійний стаж або на виплату лікарняних».
Тож проблема – актуальна і потрібно шукати її вирішення, можливо, внести відповідні зміни в закон по соціальному страхуванню та закон про збір та облік ЄСВ.